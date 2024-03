Carros adaptados são sinônimo de independência para mulheres com deficiência

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil existem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Carros adaptados para atender a este público foi um dos assuntos do programa CBN Você Mulher deste sábado (25). Em conversa com a apresentadora Juliana Gambim a gerente da Enzo Mobility, Cristiane Carvalho dos Santos, esclareceu diversos pontos sobre a adaptação de carros e a importância dessa inclusão no dia a dia.

Confira a entrevista na íntegra: