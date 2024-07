Chegada de uma nova frente fria intensifica instabilidade em MS, nesta quarta-feira

Uma nova frente fria que chega a Mato Grosso do Sul renova o frio no estado. A situação contribui para o tempo instável com a possibilidade de chuvas de intensidade fraca a pontualmente moderada, com destaque as regiões Sul, Sudeste e Sudoeste, nesta quarta-feira (10). As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Em Campo Grande, esta quarta inicia aos 11°C e chega aos 18°C. Em Dourados, a mínima prevista é de 10°C e a máxima de 14°C. Os termômetros em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, marcam 7°C inicialmente e atingem 13°C ao longo do dia. Anaurilândia, na região Leste, apresenta variação entre 13°C e 17°C.

Continue Lendo...

Na região do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba amanhecem com 16°C e registram máximas de 23°C e 27°C, respectivamente. No Norte, Coxim tem mínima de 14°C e máxima de 26°C, já em Camapuã os valores variam entre 15°C e 25°C.

Em Corumbá, no Pantanal, a mínima é de 12°C e a máxima de 19°C; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 11°C e máxima de 16°C. Na região Sudoeste, as temperaturas em Porto Murtinho iniciam em 9°C e sobem até 16°C.

“Destaca-se que a previsão de chuvas no Pantanal sul-mato-grossense, pode ser um fator importante para amenizar o tempo seco na região e consequentemente os focos de calor. Contudo, os volumes de chuva previstos, não revertem o cenário de forte escassez hídrica na região”, informa o Cemtec.