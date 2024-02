Clínica Viotto chega a Campo Grande para melhorar o sorriso e a expressão facial

Especialistas em lentes de contato dentais e harmonização facial, os odontólogos Gabrielle Goulart e Paulo Hepp Neto estão à frente da unidade Campo Grande da Clínica Viotto, referência mundial no setor.



A clínica, inaugurada há pouco mais de um mês, é uma franquia criada pelo Dr. Viotto, conhecido como o "dentista dos famosos", que proporciona um curso de imersão em reabilitação estética funcional e capacita cirurgiões dentistas a realizarem tratamentos odontológicos com alta tecnologia.

Os especialistas vieram do Rio Grande do Sul e escolheram a Capital Morena para empreender com o que há de mais moderno e eficiente no cuidado com a saúde e estética bucal e facial.

A clínica reúne outras especialidades como nutrologia, ortodontia e clínica geral. Gabrielle e Paulo estiveram no programa CBN Mulher deste sábado (17), na rádio CBN Campo Grande, onde explicaram sobre as técnicas utilizadas e esclareceram algumas das principais dúvidas dos pacientes.

Serviço

A Clínica Viotto está localizada na Rua Euclides da Cunha, 432, no Jardim dos Estados, Campo Grande-MSInstagram: @clinicaviottocampogrande









