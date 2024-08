Colesterol: um vilão silencioso para problemas cardiovasculares

Nesta quinta-feira (8), Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, os profissionais da saúde estão voltados para a conscientização da população sobre a importância da rotina de exercícios físicos e de se manter uma alimentação adequada para garantir uma boa saúde.

No Brasil, estima-se que cerca de 40% da população adulta têm nível alterado do colesterol, um número acima do registrado na população americana (38,1%), por exemplo, que é uma das que mais consomem alimentos ultraprocessados no mundo.

O problema de carregar tanto colesterol no sangue é que ele pode ser responsável por doenças cardiovasculares, sendo as principais o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral (AVC).

A medicina classifica o colesterol em três tipos: o LDL, considerado como o "colesterol ruim" e o mais perigoso, pois, em excesso, se aloja nas paredes das artérias, formando placas de gordura e causando uma série de doenças; o VLDL, que também em excesso é prejudicial, transporta triglicerídeos, outro tipo de gordura, na corrente sanguínea; e o HDL, que é considerado como o “colesterol bom”, pois atua limpando as artérias, e quanto maior o seu nível no organismo, menor o risco de doenças cardiovasculares.

"É muito importante a gente lutar contra esses níveis altos, buscar o nível desejado para evitar essas complicações no sistema cardiovascular, que são a principal causa de morte hoje em dia", alertou a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-MS), Ana Carolina Wanderley Xavier.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande a médica explicou a importância de se mudar o estilo de vida e investir em uma reeducação alimentar, adotando hábitos saudáveis, além da prática de atividade física. Ela ainda destacou que o descontrole nos níveis do colesterol é assintomático, ou seja, o paciente não percebe que o problema existe.

Ana Carolina também citou quais alimentos contribuem para o agravamento dos níveis do colesterol e quais devem ser priorizados na alimentação para manter a saúde.

