Com mistura de MPB e Black Music, campo-grandense vai abrir show de Diogo Nogueira na Capital

O CBN Cultural desta sexta-feira (12) foi ao som de MPB e Black Music com o cantor e compositor Ton Alves. Nascido em Campo Grande, Ton começou na música aos 13 anos, quando ganhou um violão de sua tia. Foi “amor à primeira vista”.

O primeiro disco veio em 2016, com o nome "Eu não esperava", e tinha forte influencia do guitarrista norte-americano John Mayer. Mas o divisor de águas na carreira de tom foi o EP “Bad Acústica”, gravado no ano seguinte no ano seguinte. “Foi o único disco que eu fiz que as pessoas me paravam na rua e falavam assim: ‘Falou muito comigo essa música’. É legal isso”.

Depois, veio o "Bad In House", projeto que colocou Ton em evidência nos maiores sites especializados em música brasileira, acarretando em milhares de streamings com o seu single "Nada Em Comum", em parceria com cantora Marina Peralta. Esse sucesso o fez dividir o palco com grandes nomes da música como Milton Nascimento.

Neste domingo, Ton estará presente no MS Ao Vivo. Ele vai abrir o show do cantor Diogo Nogueira. Os shows começam às 17h, no Parque das Nações Indígenas. A entrada é gratuita.

Assista abaixo a entrevista completa de Ton Alves: