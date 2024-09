Commodities impulsionam superávit comercial de MS em US$ 5 bilhões

As commodities continuam desempenhando um papel crucial na economia de Mato Grosso do Sul, garantindo um superávit de US$ 5 bilhões na balança comercial do estado em 2023. O saldo é resultado de US$ 6,9 bilhões em exportações e US$ 1,8 bilhão em importações, conforme a Carta de Conjuntura do Setor Externo, divulgada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O levantamento aponta que o estado tem apresentado uma recuperação nas vendas externas nos últimos meses, mantendo um superávit comercial constante.

Com base no relatório, o estado tem se destacado pelas exportações de commodities e produtos agrícolas. "O superávit contínuo reflete a robustez econômica de Mato Grosso do Sul. Desde 1997, as exportações saltaram de US$ 383,4 milhões para US$ 10,6 bilhões em 2023, com um crescimento acentuado a partir de 2005", explica Jaime Verruck, secretário de Estado.

Entre os principais produtos exportados, a soja lidera a pauta, representando 36,97% do total exportado, com um valor de US$ 2,5 bilhões até o momento. A celulose aparece como o segundo item mais relevante, com 21,07% de participação, gerando US$ 1,4 bilhão em receita — um aumento de 51,47% em relação ao ano anterior.

O setor de transformação industrial se destaca, registrando um aumento de 16,36% no valor das exportações e 2,48% no volume exportado. Em contrapartida, a agropecuária teve uma queda de 16,01% no volume de exportações, indicando uma redução na atividade. A indústria extrativa também registrou um decréscimo de 9,66% em receita.

Entre os municípios, Três Lagoas lidera as exportações, respondendo por 24,36% do total exportado pelo estado, com um crescimento de 42,8% em relação ao mesmo período de 2022. Iguatemi também registrou um crescimento significativo, com uma variação de 28,3% nas exportações.

As importações somaram US$ 1,868 bilhão até agosto, representando uma queda de 7,5% em relação ao ano anterior. O gás natural lidera as importações, com 41,70% do total, seguido por adubos (11,48%) e cobre (7,16%).

A China permanece como o principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul, absorvendo 48,36% do total. Outros mercados em crescimento incluem os Emirados Árabes Unidos, que registraram um aumento de 138,6%, e a Turquia, com um expressivo crescimento de 258,4%, comparado ao mesmo período de 2023.

