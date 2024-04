Concurso do Imasul terá 99 vagas com salários de até R$ 7,5 mil

Estão abertas às inscrições para 99 vagas na carreira de Fiscalização e Gestão Ambiental do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). As oportunidades, voltadas para níveis médio e superior, oferecem salários de até R$ 7.501,48 e jornada de 40 horas semanais.

As inscrições começam às 14h do dia 26 de abril e encerrando às 23h59 do dia 20 de maio, e serão feitas exclusivamente online, pelo site do Instituto Avalia . A taxa de inscrição é de R$ 193,68 para cargos de nível superior e R$ 121,05 para nível médio.

O salário é de R$ 7.501,488 e a carga horária de 40 horas semanais para os cargos de nível superior. São ofertadas 61 vagas, sendo 40 para o cargo de Fiscal Ambiental, distribuídas em 5 vagas para a função de Biologia, 8 para Engenharia Agronômica, 1 para Engenharia Agrimensura e Cartográfica, 3 para Engenharia Ambiental, 3 para Engenharia Civil, 1 para Engenharia Elétrica, 5 para Engenharia Florestal, 4 para Engenharia Química, 5 para Engenharia Sanitária e Ambiental, 2 para Geologia, 1 para Medicina Veterinária, 1 para Zootecnia, e 1 para Química.

Para o cargo de Analista Ambiental de nível superior são ofertadas 21 vagas, distribuídas em 3 para Direito; 3 para Administração; 2 para Ciências Contábeis; 1 para Assistência Social; 2 para Análise de Sistemas; 7 para Geografia; 2 para Turismo; e 1 para Pedagogia.

Para os cargos de nível médio, a carga horária é de 40 horas semanais, são ofertadas 38 vagas, sendo 10 para Técnico Ambiental (vencimento de R$3.693,50), 1 para Técnico Profissionalizante, 2 para Técnico em Química e 7 para Técnico Profissionalizante em Meio Ambiente. Para o cargo de Técnico em Serviços Ambientais são ofertadas 23 vagas (vencimento R$2.886,32) e 5 para Guarda do Parque (vencimento de R$3.693,50).

Conforme o cronograma, a data de realização das provas está prevista para o dia 09 de junho, sendo no período matutino para os cargos de nível médio e vespertino para os de formação superior. A publicação do Gabarito Oficial Preliminar da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 10 de junho de 2024.