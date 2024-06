Confira as vagas de emprego disponíveis para a Capital

Campo Grande tem nesta segunda-feira (24) um total de 4.121 vagas disponíveis para o mercado formal de trabalho, somando as oportunidades disponibilizadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Pela Funtrab são 1.821 vagas. Entre elas destaque para funções de consultor de vendas (9); costureira de máquinas industriais (23); montador de equipamentos eletrônicos - instalações de sinalização - (20); técnico de rede - telecomunicações- (2) e vendedor de serviços (35), entre outras.

Os interessados podem comparecer à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A fundação está localizada na Rua 13 de maio, 2773 – Centro e funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, tanto para concorrer às vagas quanto para requerer seguro-desemprego.

A Funsat disponibiliza hoje 2.300 vagas, entre elas, para assistente de logística de transporte (3); chefe de produção - indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos - (1); consultor de vendas (23) e instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (25). A Funsat funciona das 7h às 17h e para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer à sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital é importante que o aparelho celular esteja carregado, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.

Confira aqui as vagas da Funtrab.

Confira aqui as vagas da Funsat.

