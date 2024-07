Cooperativas celebram 45 anos de atividades em MS

A Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso do Sul (OCB/MS) comemorou, nessa quinta-feira (4), 45 anos de história. Mais de 600 pessoas, entre entre cooperativistas, autoridades, jornalistas e convidados especiais participaram da confraternização realizada em Campo Grande.

"A gente veio aqui para ratificar o nosso compromisso com o sistema cooperativista, que tem um importante papel na nossa economia e na formação cultural pela qual o nosso desenvolvimento passa", disse o governador Eduardo Riedel (PSDB) que também lembrou do início da organização cooperativista no estado.

"Começou com algumas cooperativas pequenas, mas extremamente sólidas. Então, ao longo destes 45 anos representando as cooperativas, a OCB foi se fortalecendo. Nos últimos dez anos talvez tivemos uma explosão de investimentos por parte das cooperativas sul-mato-grossenses e, hoje ,são grandes geradoras de desenvolvimento”, destacou Riedel.

No evento, que destacou a trajetória do cooperativismo no estado nessas mais de quatro décadas, também foram celebrados os 25 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), responsável por ofertar as soluções para desenvolver e impulsionar negócios cooperativistas, a partir da promoção da cultura cooperativista e do aperfeiçoamento da governança e da gestão das cooperativas, por meio de acordos de cooperação técnica.

O Sistema OCB/MS reúne, atualmente, mais de 130 cooperativas e 500 mil cooperados, que representam 15% do Produto Interno Bruto (PIB) de MS. Um setor que deve se deve se fortalecer ainda mais a partir do Programa Estadual de Desenvolvimento do Cooperativismo (Procoop).

Um termo de cooperação entre o Governo do Estado e a OCB/MS, por meio do presidente da entidade, Celso Ramos Régis,foi assinado durante o evento. “Mato Grosso do Sul teve um grande investimento das cooperativas e o Programa de Desenvolvimento do Cooperativismo tem um papel importante na organização dos produtores, mas também na agroindustrialização”, destacou o secretário Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Agricultura Familiar (Semadesc).

Também foi uma noite de homenagens e premiações, que encerrou com um show exclusivo do cantor e compositor Renato Teixeira.