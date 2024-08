Crescem os pedidos de recuperação judicial no país e em MS

O Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian - empresa que atua na análise de crédito e informações financeiras sobre pessoas e empresas no país - aponta um crescimento de 71% nos pedidos de recuperação judicial no país, chegando a 1.014, no primeiro semestre deste ano.

Em Mato Grosso do Sul, a situação é ainda mais alarmante, com um aumento de 260% nos pedidos, totalizando 36 solicitações nos seis primeiros meses do ano, contra 10 no mesmo período de 2023.

Continue Lendo...

O presidente do Instituto Brasileiro da Insolvência (Ibajud), Breno Miranda, destaca alguns motivos para esse cenário, como a situação financeira de empresas no pós-pandemia, além da "tomada de decisão tardia dessas empresas para buscar a recuperação judicial e também não podemos tampar os olhos para a crise existente em grandes setores da economia do país, como por exemplo o agronegócio", explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta semana, um seminário em Campo Grande vai debater a recuperação e a falência de empresas, a partir das tendências e os desafios atuais do setor no Brasil. O evento é promovido pelo Ibajud em parceria com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS).

O 1º Seminário de Insolvência Empresarial vai reunir especialistas, acadêmicos e profissionais da área para um diálogo produtivo sobre o setor. Planejado para ocorrer em diversas regiões do Brasil, a edição de MS terá a presença do Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo Dias de Moura Ribeiro, e de diversas autoridades jurídicas regionais, entre elas, os juízes José Henrique Neiva (Campo Grande), Márcio Rogério Alves (Três Lagoas) e César de Souza Lima (Dourados), além do promotor Ronaldo Vieira Francisco, do MPMS.

Na programação do seminário haverá ainda uma aula ministrada pelo jurista Newton de Lucca, professor titular da Faculdade de Direito da USP. O evento terá cinco painéis de discussão com o objetivo de abordar o histórico, o panorama atual e o futuro da insolvência empresarial sob diferentes perspectivas: da experiência, do Poder Judiciário, da doutrina, dos administradores judiciais e dos operadores do direito.

Acompanhe abaixo a entrevista do presidente do Ibajud à Rádio CBN Campo Grande:

SERVIÇO

O 1º Seminário de Insolvência Empresarial do Instituto Brasileiro da Insolvência (Ibajud) tem inscrição gratuita e as vagas são limitadas. Clique aqui para se inscrever.

Data e Horário: 15/08, das 8h30 às 18h

Local: Plenário do TJMS - Av. Mato Grosso, Bloco 13, Parque dos Poderes, Campo Grande/MS