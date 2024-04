De olho no voto da esquerda

A pré-candidata a prefeita de Campo Grande e atual superintendente da Sudeco, Rose Modesto (União Brasil), caminha da direita a esquerda em busca de apoio para conquistar a vitória nas eleições municipais. Ela vai seguir o exemplo do governador Eduardo Riedel (PSDB), um politico conservador, que abriu espaço ao PT no segundo turno para ganhar voto da esquerda. Riedel venceu o Capitão Contar com apoio dos principais aliados do então presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos petistas.

Mesmo não apoiando o presidente Lula nas eleições, ele abriu espaço em seu governo para Rose ocupar o cargo mais importante da região Centro-Oeste, a Superintendência da Sudeco. Esse mesmo desprendimento, Rose pretende ter nas eleições em Campo Grande.

Continue Lendo...

Ela votou sempre as pautas da direita e outras da esquerda na Câmara dos Deputados. E nem por isso sentiu-se incoerente com a sua posição ideológica. Até porque acha que o eleitor está mais preocupado na solução dos problemas da cidade que ficar focando quem é da direita ou da esquerda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Há, no entanto, um retrato do eleitor campo-grandense ser conservador. É o que mostra as pesquisas. Tanto é que a esquerda nunca elegeu prefeito da cidade. O único que quase chegou lá foi o Zeca do PT nas eleições de 1996. Ele perdeu a disputa no segundo turno para o André Puccinelli (MDB) por apenas 411 votos.

Rose foi firme, também, em dizer que não será vice de ninguém, não porque despreza o cargo. Ela já foi vice-governadora de Reinaldo Azambuja (PSDB). Na sua avaliação, o eleitor o quer prefeita e não vice.

E não adianta as movimentações da "turma do deixa-disso", respondendo a uma pergunta do jornalista Eduardo Miranda, para convencê-la a ser vice. Essa turma não impedirá a sua candidatura à prefeitura.

Confira na íntegra:

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500