Decisão do júri sobre caso do "Playboy da Mansão" pode sair ainda hoje

O Tribunal do Júri em Campo Grande está hoje (18) no terceiro dia de julgamento dos quatro acusados pelo assassinato de Marcel Hernandez Colombo, o “Playboy da Mansão”, ocorrido há seis anos em um bar na capital. A decisão do júri pode sair ainda hoje à noite.

Estão no banco dos réus: Jamil Name Filho (que está preso em Mossoró e participa do júri por videoconferência), Marcelo Rios, Everaldo Monteiro de Assis e Rafael Antunes. Os quatro acusados foram ouvidos ontem, assim como as testemunhas de defesa.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, presidente do Tribunal do Júri, tinha previsto quatro dias de julgamento, mas os trabalhos foram acelerados devido ao cancelamento de vários depoimentos.

Esse caso é considerado de grande repercussão no estado devido ao fato de que a operação Omertà, que desencadeou esse e outros processos judiciais, foi deflagada pelo Ministério Público Estadual (MPMS) para apurar crimes de organização criminosa e formação de milícia, extorsão, posse e porte ilegal de armas, jogos de azar e outros conexos a essas atividades ilícitas.

