Leonan Artiaga, gerente regional do Sicoob União MT/MS, participou da edição do CBN Agro deste sábado (17), para falar a respeito do desembolso de crédito agrícola e utilização de recursos pelos produtores rurais. Na oportunidade, Leonan comentou as ações tomadas pela instituição em torno dos vencimentos de produtores rurais em março e abril, em um momento desafiador para agricultura nacional.

Confira a entrevista completa: