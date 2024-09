Detran-MS abre leilão com carros e motos a partir de R$ 4.488

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu um novo leilão de veículos apreendidos, com lances iniciais bem abaixo do valor de mercado. São 85 lotes disponíveis, entre carros e motos, com destaque para um GOL TL 2014/2015 a partir de R$ 8.437 e uma HONDA/NXR160 BROS em bom estado por apenas R$ 4.488.

Os interessados podem conferir a lista completa dos veículos, fotos e condições de participação no portal www.hcleiloes.com.br. Os lances estarão abertos até o dia 08 de outubro.

Para quem quiser avaliar os veículos pessoalmente, o pátio da Autotran, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº. 644, Bairro Rita Vieira, em Campo Grande, estará aberto para visitação entre os dias 02 e 04 de outubro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Além dos veículos para circulação, o leilão também oferece 47 lotes de veículos para sucata aproveitável e um lote de 21.060 kg de material ferroso para sucata inservível. As condições para participação nesses lotes são as mesmas dos veículos para circulação.

*Com informações do Detran-MS