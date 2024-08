A dobradinha é um prato que possui uma longa história e é bastante apreciado em diversas culturas, especialmente nas culinárias portuguesa e brasileira.

Impossível ficar indiferente diante desse prato que recebe vários nomes: dobradinha, dobrada, tripa, bucho ou mondongo, um ensopado ou sopa grossa à base do estômago do boi.

Muitos adoram e tem seu toque e tempero especial, outros a abominam, não comem de jeito nenhum e mesmo que nunca nem tenha provado, torce o nariz.

É uma das mais antigas receitas brasileiras, tradicional em várias regiões, que o país aprendeu a preparar com os colonizadores portugueses.

A dobradinha em Portugal é conhecida como "dobradinha à moda do Porto", geralmente preparada com feijão branco e acompanhada de arroz. E é tradicionalmente servida com um molho espesso, que pode conter sangue de porco, numa receita conhecida como "dobradinha com feijão".

No Brasil, o prato ganhou adaptações e é conhecido por sua robustez e sabor marcante. Nas Variações Regionais encontramos na região nordeste, a dobradinha feita com temperos mais picantes e ingredientes como macaxeira (mandioca) ou feijão verde.

Em algumas partes do Sul, é comum adicionar ervilhas ou outros vegetais de inverno, e o prato pode ser servido mais cremoso.

A dobradinha é uma boa fonte de proteína e, dependendo dos acompanhamentos, pode ser bastante nutritiva. O bucho é rico em colágeno, o que pode ser benéfico para a saúde da pele e articulações.

O processo de limpeza e cozimento do bucho pode parecer complicado para quem não está acostumado, mas é essencial para garantir um prato saboroso e sem odores indesejados.

A dobradinha é frequentemente associada a festas e celebrações, sendo um prato que reúne a família e os amigos à mesa.

Dicas de Acompanhamento: O arroz branco é o acompanhamento mais comum e ajuda a equilibrar os sabores do prato.

Uma salada fresca pode ser uma ótima maneira de complementar a refeição, trazendo frescor e leveza.

Em algumas regiões, é comum servir dobradinha com farofa, que adiciona uma textura crocante ao prato.

Se sobrar, a dobradinha pode ser armazenada na geladeira por até 3 dias. O sabor muitas vezes melhora após um dia, pois os temperos se intensificam. Você pode reaquecer no fogão ou no micro-ondas.

