DOF apreende mais de duas toneladas de maconha e recupera veículos roubados em Japorã

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram dois veículos furtados, uma Toyota SW4 e uma Mitsubishi Pajero, ambos de cor preta, carregados com mais de duas toneladas de maconha. Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi preso.

A ação ocorreu durante um bloqueio policial na rodovia MS-299, na zona rural de Japorã. Os condutores, que seguiam em alta velocidade no sentido Sete Quedas/Japorã, desobedeceram a ordem de parada dos policiais e tentaram fugir. Eles abandonaram os veículos e correram em direção a uma área de mata do lado paraguaio da fronteira.

Durante a verificação, foi constatado que os veículos estavam com placas falsas. A Toyota SW4 havia sido furtada em Itajaí (SC) no dia 1º de maio deste ano, e suas placas originais pertencem ao município de Birigui (SP). A Mitsubishi Pajero foi furtada em Araucária (PR) em 21 de novembro de 2023, com placas originais de Joinville (SC).

No total, os policiais apreenderam 2,32 toneladas de maconha nos dois veículos. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Dourados. Os entorpecentes e os veículos apreendidos foram avaliados em R$ 2,96 milhões.

A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

