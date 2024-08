DOF celebra 37 anos com cerimônia em Dourados

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) celebrou 37 anos de atuação com uma cerimônia em Dourados na última segunda-feira (29). O evento foi marcado por homenagens a autoridades civis e militares e pela entrega de medalhas de reconhecimento.

Criado em 1987, o DOF atua em 53 municípios do estado, abrangendo uma extensa área de fronteira com o Paraguai e a Bolívia, totalizando mais de 1.600 quilômetros de fronteira seca e fluvial. A celebração destacou a importância do departamento na segurança da região e o investimento contínuo na modernização de suas operações.

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel (PSDB) foi homenageado com a medalha Águia da Fronteira, em reconhecimento ao apoio ao DOF. Riedel ressaltou a importância do investimento em segurança para manter a eficiência das operações do departamento, que conta com uma base moderna, equipamentos de ponta, viaturas e um helicóptero equipado com tecnologia avançada para patrulhamento noturno e resgates aeromédicos.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou que, nos últimos oito anos, foram investidos mais de R$ 3 bilhões na segurança pública do estado, incluindo a aquisição de equipamentos de última geração para o DOF. Entre os equipamentos adquiridos, destaca-se um helicóptero modelo Esquilo, com autonomia de voo de 800 km, que está baseado no DOF e equipado para operações noturnas e resgates.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o vice-governador José Carlos Barbosa, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e o comandante do DOF, coronel Wilmar Fernandes.

Início - O DOF, inicialmente criado como Policiamento Especializado de Fronteira, começou com apenas 16 policiais civis e militares, mas ao longo de suas mais de três décadas de existência, se tornou uma das unidades policiais mais bem equipadas e treinadas do país.

*Com informações do Governo de MS