Dores nas pernas podem ter início na coluna

A compressão do nervo ciático pode irradiar dor para diversas partes do corpo, inclusive as pernas. Segundo o ortopedista, Diogo Carvalho, do Centro de Tratamento da Coluna (CTC MS), isso costuma acontecer devido às chamadas hérnias de disco.

“A dor na perna pode ser causada por vários fatores. Quando a gente fala da hérnia de disco, a gente tem o disco intervertebral. Dentro destes discos nasce uma raiz nervosa e essa raiz nasce na coluna, ela pode ir até o dedão do pé. Quando nós temos algum disco, alguma hérnia, ela encosta neste nervo ou ela gera todo um processo inflamatório que a pessoa pode sentir dor na coluna, no bumbum, na perna e no tornozelo”.

O médico explicou que a dor da hérnia de disco costuma se localizar na parte de trás, posterior, da perna. Além do desconforto provocado pela inflamação, o ortopedista alertou ainda para os riscos de não se realizar o tratamento corretamente.

“Pode machucar este nervo comprometendo a perda de sensibilidade, perda de força, até perda dos movimentos da pernas”.



Acompanhe a entrevista completa.