Em busca de parcerias, IPED/APAE segue sem previsão para teste do pezinho ampliado em MS

Um exame importantíssimo para a detecção de doenças em bebês recém-nascidos, o teste do pezinho, segue realizando com o rastreio de sete doenças em Mato Grosso do Sul. Em entrevista ao Jornal CBN CG desta segunda-feira (10), a responsável técnica pelo laboratório do Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos da APAE de Campo Grande (IPED/APAE), Michelly Zanchin lamentou a demora da ampliação da cobertura do teste no estado.

“Esta é uma situação que vem do Ministério da Saúde. Tem estados que ainda não realizam os sete testes; outros estão oferecendo de forma ampliada porque fecharam parcerias, pactuaram em seus estados e conseguem desenvolver o rastreio de mais doenças. Aqui buscamos fechar essas parcerias para ampliar a quantidade de doenças”.

Apesar da busca por parceiros, o instituto não tem um previsão de quando isso será confirmado. Em 2021, foi sancionada a Lei 14.154/21 que ampliou a quantidade de doenças, detectadas pelo teste do pezinho.

Durante a entrevista, Michelly explicou que o teste realizado entre o terceiro e o quinto dia depois do nascimento do bebê não precisa de agendamento, basta a família procurar uma das unidades de saúde onde o exame é realizado.

“As amostras de todo o estado são realizadas no instituto, uma vez detectada alguma doença, realizamos um novo teste para confirmar e se confirmado já iniciamos os encaminhamentos para o tratamento [...] quanto antes começar é possível oferecer a melhor qualidade de vida para a criança”. Acompanhe a entrevista completa.