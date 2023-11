Encontro do CRMVMS prepara profissionais para atuarem no resgate de animais

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMVMS) promove o I Encontro das Comissões de Desastres Envolvendo Animais nesta terça-feira (21) em Campo Grande. O evento tem três dias de programação e o objetivo é disseminar conhecimento e capacitar os profissionais para atuarem no resgate de animais em desastres ambientais, sejam, incêndios, enchentes ou tempestades. A abertura foi realizada na sede do CRMVMS na capital e o evento continua nos próximos dois dias no auditório da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O assunto é de extrema importância, sobretudo em Mato Grosso do Sul, onde incêndios têm sido combatidos constantemente pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado e a fauna tem sido prejudicada. Neste momento, a atuação dos profissionais de resgate de animais é crucial e, para isso, é importante estar capacitado.

"São muitas dificuldades encontradas nesses ambientes de incêndio, inclusive de condicionamento com a situação, de lidar com o fogo e a fumaça, muitas vezes o profissional acaba não resistindo e desiste. Há também dificuldade logística, como o acesso aos locais, o deslocamento de medicação, de alimentos, é tudo muito oneroso logisticamente [...] Então por isso a capacitação em um evento como esse é tão importante, para que esses profissionais estejam preparados para atuarem em desastres", afirma a professora Dra Paula Helena Santa Rita / UCDB - CRMVMS, Coordenadora operacional do Gretap-MS.

Continue Lendo...

A coordenadora do Grupo de Resgate Técnico Animal do Pantanal (Gretap) ainda afirmou que não se pode mensurar quantos animais foram resgatados e o quanto da fauna foi perdida no incêndio que atingiu o Pantanal recentemente, esses dados ainda estão sendo levantados pelos bombeiros. Mas, de acordo com ela, as maiores ocorrências de resgates acontecem com aves e répteis, e os profissionais mantém um posto de atendimento avançado em Miranda, um lugar estratégico frente ao combate ao incêndio no bioma, para atender os animais resgatados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Membros das Comissões Estaduais de Desastres em Massa Envolvendo Animais (Médicos Veterinários e Zootecnistas) de diversas regiões do país estão participando do encontro na capital e, entre eles, está Paloma Ambrosio, bióloga e membra da comissão de Minas Gerais que, inclusive, já atuou em resgates no Pantanal.

Paloma Ambrósio

"Eu sou membra também do grupo de resgate animal de Belo Horizonte e nós atuamos aqui em 2020 junto ao Gretap. É uma situação muito preocupante, a gente tem que se preparar o quanto antes. Temos que nos habituar a treinar sempre nesse tipo de ambiente. Lidar com fogo não é fácil, temos que nos cuidar em primeiro lugar, temos que saber como lidar com a alta temperatura, quais equipamentos levar para socorrer o animal, qual tipo de animal que há naquele bioma, naquela fauna. Isso tudo altera diretamente o nosso trabalho", conta a bióloga.

Atualmente em Mato Grosso do Sul, o Gretap possui cerca de 20 veterinários, sete biólogos e dois zootecnistas. Além dos técnicos de campo, que são principalmente os acadêmicos sendo treinados e capacitados para atuarem futuramente. A maior parte dos profissionais se concentram nos municípios de Campo Grande e Corumbá, mas há representantes em Miranda, Bonito e treinamentos sendo realizados em Costa Rica para aumentar o número de profissionais prontos para atuarem pelo estado.

Capacitação

As inscrições continuam abertas para o curso de Capacitação Técnica em Desastres, oferecido na modalidade à distância (EAD). O curso está disponível para participantes de todo o território brasileiro e habilitará esses profissionais para atuação direta no resgate e assistencialismo de animais vítimas de desastres ambientais.

A Capacitação aborda temas como ética no trabalho em desastres, triagem a vítimas e níveis de atendimento emergencial, aporte nutricional básico, técnicas de contenção de animais silvestres e de companhia, entre outros.

O curso é gratuito e está disponível no portal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMVMS).