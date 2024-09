Especialista destaca importância de uma alimentação equilibrada em todas as fases da vida

A saúde da mulher está diretamente ligada à alimentação. E o programa CBN Você Mulher deste sábado (7) recebeu a nutricionista, Graziella Nammoura para discutir a importância de uma dieta equilibrada em todas as fases da vida feminina. A especialista abordou temas como a variação das necessidades nutricionais ao longo dos anos, a importância da hidratação e os benefícios de uma reeducação alimentar para a saúde em geral.

De acordo com a nutricionista, uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes essenciais, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis, é fundamental para o bem-estar feminino em todas as fases da vida. "As necessidades nutricionais da mulher variam ao longo do tempo, desde a adolescência, passando pela gravidez e lactação, até a menopausa", explica Graziella.

Confira a entrevista na íntegra: