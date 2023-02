"Estamos à beira do caos", reclama prefeito de Ribas

Em entrevista ao jornal da Rádio CBN Campo Grande, nesta quinta-feira (9), o prefeito João Alfredo Danieze (PSOL) de Ribas do Rio Pardo, município localizado 98 quilômetros ao leste da Capital de Mato Grosso do Sul, revelou que a cidade está à beira do caos. O problema seria a instalação da megafábrica de celulose na região, que trouxe mais de sete mil novos moradores para trabalhar nas obras nesses últimos dois anos.

Danieze afirma que o empreendimento bilionário não teve o planejamento necessário para garantir uma infraestrutura pública adequada no município, diante do impacto social e econômico com o aumento da população local. "Não suportamos tamanho impacto", desabou o prefeito que estaria sem apoio dos governos federal e estadual e vendo a população ficar desassistida em diversas áreas, como saúde, segurança e habitação.

Ribas do Rio Pardo tem 23 mil habitantes, de acordo com a prévia do Censo 2022 e, no próximo mês, deve receber mais três mil novos moradores que vão trabalhar em outra etapa da megaobra que tem investimento de R$ 19,3 bilhões.

Assista à entrevista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A redação da CBN Campo Grande já fez contato com as assessorias da fábrica de celulose e da atual e ex-administração do Estado. As informações serão atualizadas assim que forem encaminhadas.