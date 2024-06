Estão abertas as inscrições para a Fetec 2024

A Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec MS) está com inscrições abertas para a edição 2024. Esta será a 14º edição do evento. A expectativa é que cerca de 350 projetos sejam apresentados por 1.750 participantes. As inscrições seguem até o dia 14 julho, de maneira online.

O tema central deste ano é "Vocês são as raízes que sustentam a ciência!", uma reverência ao caráter regional da Feira, e à importância da valorização do cenário científico e educacional local. Estudantes e professores das redes particular e pública, nos âmbitos municipal, estadual e federal de MS, assim como das demais regiões do país, são convidados a participar.

A Fetec MS 2024 é uma iniciativa vinculada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e ocorre na Cidade Universitária, em Campo Grande. Durante o evento, participantes e visitantes terão acesso a workshops e palestras ministradas por pesquisadores.

Os vencedores serão reconhecidos com medalhas, troféus e credenciais para Feiras Científicas nacionais, em uma cerimônia especial no Teatro Glauce Rocha. É importante observar as regras específicas de participação: estudantes do 4º ao 7º ano compõem a categoria Júnior, enquanto a Fetec MS engloba alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental, além dos três anos do ensino médio, incluindo EJA, e estudantes do 1º ao 7º semestre do ensino técnico de nível médio.

Além disso, a Fetec MS Maker foi criada para os alunos que desenvolvem projetos científicos com protótipos ou produtos inovadores. Já a categoria Fetec MS Fundect é exclusiva para estudantes de escolas públicas e federais do ensino médio ou técnico integrado, que fazem parte do programa PicTec, idealizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Para mais informações sobre o processo de inscrição e regulamento os interessados devem acessar o site da Fetec.

*com informações da Fetec