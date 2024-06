Evento qualifica gestores de pessoas no setor público na Capital

Com o objetivo de promover a capacitação de servidores que atuam com a gestão de pessoas em Mato Grosso do Sul, Campo Grande vai sediar o 3º Encontro de Gestores de Pessoas no Setor Público de MS.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o secretário de Estado de Administração, Frederico Felini explicou que isso é importante para alinhar procedimentos e melhorar o acesso aos serviços entre municípios e estado.

"As mudanças em várias legislações fazem com que busquemos melhorar a gestão de pessoas, além de oportunizar que mais prefeituras, câmaras de vereadores e outros poderes possam participar de eventos e se atualizarem sobre estes assuntos. Onde está o impacto disso para a sociedade? Um bom serviço público prestado", disse o secretário.

Atualmente, na administração pública de Mato Grosso do Sul são 47 carreiras em diversas áreas de atuação como: professores, policiais, civis, militares, entre outros. O encontro de dois dias (24 e 25) será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Acompanhe a entrevista completa.