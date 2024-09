Expo Equestre promete agitar o setor e promover a cultura do campo

Campo Grande se prepara para receber um grande evento dedicado aos amantes dos cavalos: a Expo Equestre. A feira, organizada pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), promete reunir criadores, competidores e o público em geral para uma celebração da cultura equestre. O evento terá provas, cursos, palestras e diversas outras atividades.

Fabiano Reis e Duda Schindler, durante o programa CBN Agro deste sábado (7), entrevistaram o diretor de Equinocultura da Acrissul, Nilson Ricartes, que destacou a importância da Expo Equestre para o setor e para a comunidade em geral. "Essa é a segunda edição da Expo Equestre e estamos muito animados com a programação. Queremos oferecer um evento completo, que abranja todas as áreas do universo equestre", afirmou Ricartes.

Confira a entrevista no programa: