Expogrande 2024 supera expectativa e movimenta R$ 576,8 milhões

A 84ª Expogrande contou com faturamento interno de R$ 576,801 milhões. O movimento foi pelo menos cinco vezes maior que o registrado no ano passado, quando o evento cravou uma arrecadação de R$ 110 milhões. O Parque de Exposições Laucídio Coelho foi reestruturado.

A antiga pista de julgamento deu lugar ao Projeto Fazendinha Acrissul, que neste ano, com espaço maior e mais variedade nas atividades recreativas e educativas, recebeu a visitação de 10 mil crianças. Além disso, 150 expositores comerciais dos mais diversos setores da economia e do agronegócio participaram do evento. Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, participou do CBN Agro, avaliou a edição de 2024 e falou da projeções para a próxima.

Confira na íntegra: