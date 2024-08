Exportações de soja devem ultrapassar recorde de 2023

As exportações de soja em grão do Brasil registraram uma expressiva recuperação entre janeiro e agosto de 2024, revertendo a tendência de queda observada anteriormente. Esse desempenho positivo aponta para a possibilidade de o setor alcançar ou até superar o recorde de exportações atingido em 2023.

No ano passado, o Brasil exportou 102 milhões de toneladas de soja em grão. Até a primeira semana de agosto de 2024, o volume embarcado já chega a quase 78 milhões de toneladas. A previsão é que, até o final de agosto, o total exportado atinja cerca de 83 milhões de toneladas. Caso a média de exportações do ano passado se mantenha entre setembro e dezembro, com 21 milhões de toneladas, o país poderá alcançar ou até ultrapassar a marca de 100 milhões de toneladas exportadas neste ano.

Além disso, o farelo de soja também apresentou um desempenho positivo nas exportações, com chances de superar o recorde do ano anterior. Entretanto, as exportações de óleo de soja devem registrar uma queda significativa em comparação com 2023, devido à normalização das condições de mercado após os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Fatores como a expectativa positiva para a próxima safra brasileira e a necessidade dos produtores de liberar espaço nos armazéns, em meio à falta de perspectiva de aumento nos preços internacionais, explicam essa recuperação no ritmo das exportações.

*Com informações da Faesp