Falta de conhecimento e medo de investir afastam empreendedores da publicidade

O relatório da Agency Scope aponta que de 10 mercados no mundo e as marcas bem sucedidas atuantes no Brasil investem em média 3,5% da receita anual em marketing, comunicação e publicidade. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, desta segunda-feira (03), a presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul (Sinapro/MS), Adriany Bueno, e o vice-presidente da instituição, Rafael Amaral, falaram sobre a campanha "É só 3%, mas pode valer até 100% do seu negócio". A iniciativa quer evidenciar que um pequeno investimento em comunicação é suficiente para garantir um bom resultado para as empresas.

Entre as principais barreiras enfrentadas hoje pela publicidade está a falta de conhecimento do empreendedor sobre o impacto da visibilidade da comunicação para os negócios de todos os tamanhos. Um dos principais fatores que tem levado a este resultado é o medo de investir.

Durante a conversa, os dirigentes apontaram caminhos e desmistificaram a resistência. Acompanhe.