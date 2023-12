Fenômeno nas redes, Matheus Gabriel encanta fãs do sertanejo

Talento e carisma são alguns dos ingredientes que Matheus Gabriel abusa para ampliar sua legião de seguidores nas redes sociais. Mas é quando solta o vozeirão que o artista sertanejo arrebata o coração das fãs definitivamente.

Nesta sexta-feira (08) ele foi atração do CBN Cultural. Durante a conversa o cantor e compositor relembrou da sua trajetória de vida até a decisão de se dedicar profissinalmente a música, aos 18 anos. Focado na divulgação do DVD "A Capela", Matheus Gabriel contou que o título do álbum é uma inspiração no milagre da vida. "Meus pais rezavam na capela pela chegada de um filho. Foram mais de 15 anos tentando, foi quando eu nasci".

Entre os sucessos do artista estão: ' Felizão da Vida', 'Made In Coração', 'Multa de Condomínio', 'Beijo Vagabundo' e 'Fiel Separado'. Acompanhe a apresentação: