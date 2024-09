Festival do Peixe segue até o dia 15 na Capital

Segue até o dia 15 de setembro, em Campo Grande, o Festival do Peixe, com mais de 30 estabelecimentos que oferecem pratos especiais. O destaque principal é o pescado.

O evento é promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel/MS), em parceria com o Sebrae/MS. Esta é a 3ª edição do festival, que conta com pratos a valores acessíveis, a partir de R$ 29,90.

Continue Lendo...

Para os amantes de peixe, há opções como tilápia, pintado, piranha, pirarucu, entre outros. A lista de estabelecimentos participantes pode ser conferida no site.

A programação do festival também inclui uma palestra imperdível com o renomado chef Jun Sakamoto, marcada para o dia 10 de setembro, às 9h, na sede do Sebrae/MS (Av. Mato Grosso, 1661).

*com informações do Sebrae/MS