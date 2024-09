Formação religiosa de MS será tema de seminário na Capital

Nos dias 10 e 11 de setembro, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS) realiza a 18ª edição do Seminário de Desenvolvimento Institucional de MS (Sedims). Este ano, o tema abordado no encontro será ‘A religiosidade na formação da sociedade sul-mato-grossense’.

O objetivo do seminário é debater de forma pormenorizada a identidade local, em toda sua diversidade, as práticas do conhecimento e desenvolvimento.

“O seminário não pretende por meio de palestras fazer qualquer tipo de proselitismo, mas simplesmente elencar e descrever as muitas crenças que até hoje permanecem em harmonia, complementando a busca do sobrenatural que todo ser humano quer encontrar para fundamentar sua identidade e justificar seu destino”, justifica o IHGMS.

Programação:

No dia 10 de setembro, às 19 horas, será realizada a abertura com apresentação cultural do Maestro Evandro Higa. O primeiro debate do evento será mediado pelo historiador, José Augusto Carvalho dos Santos, com o tema ‘Cultura Popular - Patrimônio Imaterial’. Participam da mesa: Marlei Sigrist, Marinete Pinheiro e João Henrique dos Santos.

Já no dia 11 de setembro, às 19 horas, a mesa redonda, sob a coordenação da Professora Doutora Arlinda Cantero Dorsa, vai debater o tema ‘Religiosidade e Saberes Locais'. Participam da mesa: Eliane Araujo e Silva Félix, Yara Maria Brum Penteado e Dorianey Magnus Peres.

O Grupo Acaba vai encerrar o evento com apresentação de música regional. O IHGMS fica localizado na Avenida Calógeras, número 3.000. Não é necessária inscrição prévia.