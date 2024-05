Fórum de Dourados recebe doações para o Rio Grande do Sul

Diante da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o Fórum da Comarca de Dourados, sob a iniciativa do Juiz Diretor César de Souza Lima, está promovendo uma campanha de arrecadação de doações para auxiliar as vítimas das fortes chuvas.

A campanha, que se soma aos esforços do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), visa coletar itens de primeira necessidade, como roupas, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza.

Os donativos serão entregues aos gaúchos pelo Município de Dourados. Uma primeira remessa de itens que foram doados no Fórum já foi encaminhada para o RS.

As doações podem ser entregues no saguão do Fórum, localizado na Avenida Presidente Vargas, 210, no Jardim América, das 7h às 19h.

*Com informações do TJMS