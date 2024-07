Funtrab lança plataforma online para agilizar cadastro de vagas de emprego

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) lançou uma nova plataforma digital para simplificar o cadastramento de vagas de emprego pelos empregadores de Campo Grande. A ferramenta pode ser acessada pelo site oficial da Funtrab, clicando no link 'Anuncie sua Vaga de Emprego em Campo Grande'.

Com a nova plataforma, os empregadores não precisam mais se deslocar até a Funtrab ou telefonar para anunciar suas vagas. O cadastro agora pode ser feito online, proporcionando mais comodidade e rapidez no processo de recrutamento.

A ferramenta foi desenvolvida para modernizar os serviços oferecidos pela Funtrab, permitindo que empresários e gestores de Recursos Humanos acessem a plataforma de qualquer lugar e a qualquer hora, utilizando apenas um dispositivo com acesso à internet.

Passo a Passo

Para anunciar uma vaga, os empregadores devem acessar o link 'Anuncie sua Vaga de Emprego em Campo Grande' no site da Funtrab e preencher as informações necessárias. Após o cadastro, o sistema analisa os dados e promove a oferta das vagas compatíveis com os trabalhadores cadastrados.

Se o trabalhador se interessar pelas condições oferecidas, ele será encaminhado para a entrevista de emprego através de uma Carta de Encaminhamento, que deve ser apresentada à empresa contratante. A Funtrab não interfere no método de avaliação adotado pela empresa durante a entrevista.

Caso o trabalhador seja contratado, a empresa deve enviar a Carta de Encaminhamento datada, assinada e carimbada à Funtrab para registrar o retorno e formalizar a contratação.

*Com informações do Governo de MS