Governo fará projeto para pontes na MS-134

Investimentos significativos no setor de infraestrutura e logística foram divulgados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). Houve a contratação de uma obra de pavimentação em Laguna Carapã e um projeto para a construção de pontes de concreto na MS-134, abrangendo Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina.

A obra em Laguna Carapã, voltada para infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas ruas Alberto Froes e Alfredo Antunes Marques, na Vila Bocajá, receberá um investimento de R$ 1.360.282,65. A execução dos serviços está programada para ocorrer ao longo de 180 dias consecutivos, a partir do início da obra.

Paralelamente, um projeto executivo de engenharia para a construção de cinco pontes de concreto na rodovia MS-134, entre a MS-040 e a BR-267, também está em andamento. Este trecho de 81 quilômetros abrange os municípios de Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina, com um investimento de R$ 196 mil e o mesmo prazo de 180 dias para conclusão.

Adicionalmente, a Agesul, vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), anunciou um convênio de R$ 1.907.425,38 com o município de Jateí. Esse convênio visa a execução de serviços de transporte de cascalho utilizado na manutenção de estradas vicinais, com repasses em quatro parcelas.

*Com informações da Agesul