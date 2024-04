Hospital Universitário receberá investimento de R$ 21,5 milhões

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) celebrou 49 anos de história na última segunda-feira (1º) com a assinatura de ordens de serviço para diversas obras e a entrega de novos equipamentos

As melhorias, que totalizam R$ 21,5 milhões em investimentos do Governo Federal, visam aprimorar a infraestrutura da unidade e garantir atendimento de qualidade à população do Mato Grosso do Sul.

Continue Lendo...

Ao longo de quase cinco décadas, o Humap se consolidou como referência estadual em doenças infectocontagiosas e procedimentos de alta complexidade. O hospital atende pacientes com HIV, realiza terapia renal, oferece diagnósticos precisos, cirurgia cardiovascular, hemodiálise, neurologia, gestação de alto risco, urologia e tratamentos com tomografia, tudo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Hospital possui 210 leitos e realizou, no período de junho de 2022 a junho de 2023, 127.859 atendimentos ambulatoriais e 11.180 internações.

Investimentos: Os R$ 21,5 milhões em investimentos anunciados durante a cerimônia serão destinados à modernização da infraestrutura e à aquisição de novos equipamentos. Um novo aparelho de tomografia computadorizada foi instalado no hospital, proporcionando diagnósticos mais precisos e eficientes aos pacientes. O investimento total foi de R$ 6 milhões.

Os residentes médicos do Humap agora contam com um alojamento totalmente reformado, garantindo mais conforto e qualidade de vida durante a sua estadia no hospital. A obra foi realizada com a mão de obra de reeducandos e com recursos do projeto de inclusão social da Central de Execução de Penas Alternativas, no valor de R$ 399 mil.

Outro destaque se deu pelo anúncio da participação em uma chamada pública de projetos de eficiência energética de 2022, em parceria com o Grupo Energisa. Com um investimento aproximado de R$ 300 mil, o projeto prevê a substituição de lâmpadas e equipamentos por versões mais eficientes, além da instalação de uma mini usina fotovoltaica.

A cerimônia também marcou a licitação da obra da clínica médica, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC. Um investimento de R$ 4,8 milhões já destinados e executados, com previsão de ativação dos 54 leitos em 2025. O projeto inclui ainda a modernização das instalações elétricas, a conclusão da reforma do ambulatório e a ampliação das salas do centro cirúrgico.

Foi oficializada também a atualização do aparelho de acelerador linear no serviço de radioterapia, que colabora com a redução do tempo de tratamento. Houve investimento de R$ 4,5 milhões. A reforma da hemodinâmica terá investimento de R$ 2,2 milhões e reforça o compromisso do Humap com a melhoria contínua da saúde e o bem-estar da população atendida.

*Com informações da UFMS