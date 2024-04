Imunização contra a gripe chegou a somente 10% do público-alvo

Em 10 dias de campanha de vacinação contra a gripe, menos de 10% do grupo alvo foi imunizado em Campo Grande. O balanço foi apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento 17,5 mil pessoas buscaram as unidades de saúde para se imunizar.

Segundo a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo, várias situações podem interferir na adesão da população à vacinação, como falsas informações. Com o objetivo de reduzir a resistência contra a vacina, estratégias itinerantes, em shoppings e eventos, podem contribuir para ampliar o acesso ao serviço na Capital.

"Além das ações extra-muros executadas, Campo Grande conta com 74 unidades de saúde com salas de vacina implantadas e algumas com horários estendido, que oferecem a vacinação após o horário usual e também aos fins de semana", explica a superintendente.

A expectativa é vacinar ao menos 90% do público prioritário, estimado em cerca de 300 mil pessoas em Campo Grande. A campanha deve ocorrer até o dia 31 de maio, conforme o cronograma do Ministério da Saúde. O dia “D” de mobilização está previsto para o dia 13 de abril.

Entre os 18 grupos prioritários estão: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Pessoas de 60 e mais; Gestantes; Puérperas; Indígenas; Trabalhadores de saúde; Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos); Adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos); População privada de liberdade (18 anos e mais); Funcionário do sistema de privação de liberdade; Comorbidades; Professores; Pessoas em situação de rua; Forças de segurança e salvamento; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso; Trabalhadores portuários.

Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra três tipos de cepas de vírus em combinação: A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09; A/Thailand/8/2022 (H3N2); B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria).

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande