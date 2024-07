Incêndios no Pantanal reduzem com trabalho coordenado

Com um esforço conjunto por terra, água e ar, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul conseguiu diminuir significativamente os focos de incêndio no Pantanal. A operação, que conta com o apoio do Ibama, ICMbio, PrevFogo, Força Nacional e Forças Armadas, ainda enfrenta dois pontos críticos nas regiões da Nhecolândia e Paraguai Mirim.

O capitão Samuel Pedrozo, responsável pela Operação Pantanal 2024, elogiou a atuação coordenada na área, que incluiu monitoramento constante e uso eficiente de equipamentos e aeronaves. “A queda na temperatura ajudou, mas o fator decisivo foi o trabalho incansável e bem organizado dos militares, com ações ininterruptas”, destacou Pedrozo.

Apesar do controle em várias áreas, os bombeiros continuam concentrando esforços em Paraguai Mirim e Nhecolândia. A situação no Buraco das Piranhas, próximo à região do Nabileque, foi estabilizada, embora o local ainda esteja sob vigilância devido às condições climáticas adversas.

Pedrozo também mencionou a proteção das rodovias MS-325 e BR-262 na região do Nabileque, onde os focos de incêndio foram controlados após várias semanas de trabalho intenso. No entanto, o monitoramento contínuo é necessário devido às rajadas de vento.

Força-Tarefa

A Operação Pantanal 2024 envolve 92 bombeiros militares de Mato Grosso do Sul, com 57 deles em combate direto, quatro no Grupamento de Operações Aéreas e 35 no Sistema de Comando de Incidentes, distribuídos entre Campo Grande e Corumbá. Além disso, 64 militares da Força Nacional e agentes das Forças Armadas e da Polícia Militar Ambiental estão colaborando na operação.

A equipe também conta com 233 agentes do Ibama e brigadistas do PrevFogo. Foram estabelecidas 13 bases avançadas em locais estratégicos próximos a Corumbá e áreas remotas do Pantanal para garantir respostas rápidas aos incêndios.

Recursos Utilizados

Para as operações aéreas, os bombeiros utilizam cinco aeronaves Air Tractor, sete helicópteros e uma aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira. No combate por terra e água, estão à disposição seis caminhões de combate a incêndio, três lanchas, 30 caminhonetes dos Bombeiros e 10 caminhonetes da Força Nacional, todas equipadas com kits específicos, mochilas costais, sopradores e equipamentos de proteção individual.