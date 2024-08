Irmãos são executados de mãos dadas na Capital

Dois irmãos, de 30 e 22 anos, foram executados na casa em que moravam, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, na noite de segunda-feira (12).

Segundo informações da Polícia Civil, dois atiradores foram até a casa dos irmãos e efetuaram mais de 13 disparos. As vítimas foram encontradas caídas próximas uma das outras. Um dos homens tinha cerca de oito perfurações de arma de fogo e outro com três. No local do crime, foram apreendidos 4 projéteis e 13 cápsulas de munição de pistola 9 mm.

De acordo com a delegada plantonista, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), que acompanhou a investigação no local do crime, Joilce Ramos, os corpos das vítimas foram encontrados de mãos dadas dentro do banheiro da residência.

Os executores chegaram a pé ao local. Conforme a Polícia, um dos atiradores ficou na entrada da quitinete e o outro entrou e efetuou os disparos.

Um terceiro homem, de 42 anos, foi atingido por tiros. Ferido, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

As investigações para identificar autoria e motivação serão realizadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção e Pessoas (DHPP).

Histórico dos envolvidos

O homem, de 30 anos, tinha cerca de 10 passagens pela polícia por: lesão corporal dolosa, lesão corporal dolosa por violência doméstica, tráfico de drogas, roubo majorado, roubo, furto, ameaça, sequestro e cárcere privado, vias de fato e perturbação do trabalho ou sossego alheio. A vítima, de 22 anos, tinha quatro registros por: ameaça de violência doméstica, vias de fato, roubo e desacato. Já o homem, de 42 anos - ferido, não tinha passagens pela polícia.