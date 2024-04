Jardim Canguru recebe ação para cães e gatos

Nesta terça-feira (23), o bairro Jardim Canguru receberá a iniciativa "Subea em Ação" da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea). Evento conta com diversos serviços gratuitos para cães e gatos.

Os moradores da região do Anhanduizinho terão acesso a: consultas veterinárias, vermifugação, medicação para controle de pulgas e carrapatos, microchipagem, encaminhamento para castração de machos e fêmeas e orientações educativas contra os maus-tratos.

A Subsecretaria destaca que nessas ações não é exigido o número do NIS do tutor, somente documento com foto e comprovante de residência.

Serviços serão oferecidos no Cras Canguru, localizado na rua dos Topógrafos, 1175, das 8h às 11h.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande