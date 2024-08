Lenine encanta público em Campo Grande com show no MS ao Vivo

O cantor e compositor Lenine se apresentou no palco do Parque das Nações Indígenas no domingo (19), no projeto MS ao Vivo. Acompanhado pela orquestra do maestro Spok, Lenine apresentou um show vibrante, com um repertório que mesclou sucessos antigos e novos.

A abertura da noite ficou por conta do cantor e compositor Guilherme Rondon, que é natural de Campo Grande, e agradeceu a oportunidade de participar do evento, e destacou ainda a importância de iniciativas como o MS ao Vivo para a cultura local. "Sempre é um desafio escolher o repertório, mas conseguimos criar um show que representa bem minha obra, com uma mistura rica de ritmos e sons", disse o músico, que destacou a honra de abrir o show de Lenine, um amigo de longa data.

Continue Lendo...

O MS ao Vivo é uma iniciativa que integra a agenda cultural de Mato Grosso do Sul, promovida pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e o Sesc-MS. Desde março, o projeto tem oferecido shows gratuitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eduardo Mendes, diretor-presidente da FCMS, celebrou o sucesso do projeto durante o evento. "Esse projeto é uma conquista coletiva. Estamos comprometidos em levar cultura de qualidade ao público, e Lenine encerra um mês de agosto incrível, que ainda contou com o Festival de Inverno de Bonito. O MS ao Vivo é um sucesso absoluto", destacou.

Lenine, a grande atração da noite, elogiou bastante o projeto MS ao Vivo e à cidade de Campo Grande. "É sempre um prazer tocar, especialmente em um evento gratuito e acessível para todos. Me sinto no lugar certo aqui", declarou o cantor, que já se apresentou outras vezes na capital sul-mato-grossense.

*Com informações da FCMS