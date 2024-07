Lontras são vistas no Córrego Segredo em Campo Grande

A presença delas, geralmente indica preservação ambiental. As lontras gostam de ambientes saudáveis e estão sendo avistadas no Córrego Segredo, em Campo Grande. Estima-se que duas famílias do simpático mamífero vivam em trecho do córrego, entre a avenida Mascarenhas de Moraes e a rua Rio de Janeiro.

Quem costuma avistar os animais são os integrantes do projeto Ecoplantar, que realiza a restauração do Parque Linear do Segredo há 15 anos. Segundo o empresário e coordenador do projeto, Marcos Eduardo Kirst, as lontras são muito rápidas, o que torna difícil os registros. “Desconfiamos que existam duas famílias e que já estejam ali por pelo menos três anos”.

Em entrevista, por videochamada, ao Jornal CBN Campo Grande, Marcos Kirst detalhou como o projeto é desenvolvido e que de 2015 para cá foram plantadas 40 mil árvores na área que corresponde ao parque. O trabalho contribui para a restauração do córrego e para a criação de ambiente propício à presença das lontras e outros animais.

Confira a entrevista na íntegra:

