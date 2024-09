Mãe é presa após tentar afogar bebê de 8 meses em São Gabriel do Oeste

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na terça-feira (3) em São Gabriel do Oeste, após tentar matar a própria filha, de apenas 8 meses de idade.

De acordo com o delegado Matheus Alves Vital, titular da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, a mãe confessou o crime e relatou que a motivação foi uma discussão com a própria mãe, a avó da criança. A avó teria dito que não queria mais que a filha criasse a neta e que assumiria a guarda da criança.

"A investigada tem histórico de uso de drogas e faz uso de medicamentos controlados. Ela alegou que, para se vingar da mãe, tentou tirar a vida da própria filha", explicou o delegado.

A bebê foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internada no CTI. Segundo informações médicas, o quadro clínico da criança é grave e há risco de morte. Caso sobreviva, a bebê poderá apresentar sequelas

*Com informações da PCMS