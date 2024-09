Mais de 4 mil vagas de emprego estão disponíveis na capital

Em Campo Grande, 4.167 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira (24) para a população, somando as vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funsat - A Fundação Social do Trabalho oferece 2.306 oportunidades de emprego para 183 áreas de atuação diferentes nesta terça-feira (24), em 235 empresas de Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para açougueiro (2); ajudante de carga e descarga de mercadorias (11); alimentador de linha de produção (20); atendente de lanchonete (76); auxiliar administrativo (11); auxiliar de cozinha (24); auxiliar de padeiro (1); auxiliar nos serviços de alimentação (208); copeiro (13); emendador de cabos elétricos e telefônicos (20); estoquista (9); frentista (5); gerente de mercado (1); pedreiro (4); porteiro (3), entre outros.

Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, estão disponíveis 1.622 postos de trabalho, entre eles, vagas para agente de viagem (1); atendente de balcão (4); atendente de telemarketing (100); auxiliar de churrasqueira (1); auxiliar de logística (25); fiel de depósito (5); separador de material reciclável (10); zelador (4), por exemplo.

Já o público PcD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 17 vagas exclusivas em 10 funções diferentes: almoxarife (1); atendente de berçário (1); atendente de farmácia (3); auxiliar administrativo (5); auxiliar de lavanderia (2); auxiliar de limpeza (1); auxiliar de logística (1); copeiro (1) operador de telemarketing ativo e receptivo (2); recepcionista (1); telefonista (1).

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585 / Ramal 5800.



Funtrab - A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul oferece nesta terça-feira (24) 5.039 vagas de emprego em 520 diferentes ocupações, em 35 municípios do Estado. A capital, Campo Grande, lidera as oportunidades, com 1.861 postos, sendo 130 para auxiliar de linha de produção e 100 para motorista de carreta, entre outros.

Na segunda posição em número de oportunidades, Sidrolândia possui 512 vagas, sendo 155 para assistente administrativo. O município de Ribas do Rio Pardo vem em seguida com 440 vagas, com 66 para carreteiro.

Na esteira do crescimento econômico, Chapadão do Sul está com 407 postos de trabalho em 85 cargos. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho no horário indicado.

Em Campo Grande, os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.