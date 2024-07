Mais de 5 mil vagas de emprego estão disponíveis na Capital

Em Campo Grande, 5.522 vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira (22) para a população, somando as vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funsat - A Fundação Social do Trabalho disponibiliza nesta segunda-feira (22) o maior número de oportunidades de emprego formal em todo o semestre. São 3.579 vagas em184 atividades profissionais, ofertadas por 283 empresas de Campo Grande. Destaque para seleções de ajudante de motorista (6 vagas); atendente de lanchonete (30 vagas); atendente de telemarketing (100 vagas); auxiliar de limpeza (178 vagas); auxiliar de linha de produção (216 vagas); auxiliar nos serviços de alimentação (225 vagas); operador de caixa (523 vagas), entre outros.

Com relação às vagas para as quais não há necessidade de experiência comprovada, há postos para ajudante de açougueiro (130 vagas); ajudante de carga e descarga de mercadorias (39 vagas); auxiliar de linha de produção (137 vagas); montador de estruturas metálicas (22 vagas); repositor (185 vagas) e vendedor interno (40 vagas), além de outras 1.721 oportunidades em 84 profissões para candidatos com esse perfil.

Quanto às vagas exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), são sete processos seletivos, que envolvem quatro funções. São oportunidades para auxiliar administrativo (3 vagas); auxiliar de estoque (1 vagas); auxiliar de limpeza (1 vaga) e empacotador à mão (2 vagas).

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Funtrab - A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul oferece 4.886 vagas de emprego em 514 diferentes ocupações, em 35 municípios do Estado nesta segunda-feira (22).

Em Campo Grande são 1.943 vagas com oportunidades para auxiliar de limpeza (182) e de linha de produção (84), farmacêutico, mecânico, motorista, vendedor, entre outras.

Para pessoas com deficiência são oferecidas 109 vagas exclusivas, entre elas para auxiliar administrativo. Também são oferecidas 26 vagas exclusivas para estágio, somente para pessoas que cursam nível superior ou médio.

No interior são oferecidas vagas em Cassilândia, Chapadão do Sul, Dourados, Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu e Batayporã, além de Caarapó, Corumbá e Costa Rica.

Também há vagas disponíveis em Iguatemi, Guia Lopes da Laguna, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

A lista completa de vagas você pode conferir aqui, onde também consta os endereços das unidades da Casa do Trabalhador nos municípios em que as vagas são ofertadas. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho no horário indicado.