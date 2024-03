Mais de sete mil vagas de emprego são ofertadas nesta semana em MS

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.020 vagas de emprego nesta segunda-feira (4). As contratações são para 196 profissões, em 266 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 173 vagas para auxiliar de linha de produção, 32 vagas para pedreiro, 28 vagas para desossador, 15 vagas para motorista de caminhão, 14 vagas para auxiliar de logística, 10 vagas para borracheiro, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1265 oportunidades em 99 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 55 vagas, alimentador de linha de produção, com 35 vagas, atendente de padaria, com 20 vagas, auxiliar nos serviços de alimentação, com 13 vagas, atendente de lojas, com 11 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 20 vagas em 8 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 8 vagas, vendedor pracista, com 4 vagas, estoquista, com 2 vagas, copeiro de bar, com 2 vagas, auxiliar administrativo, com 1 vaga, entre outras.

A Funsat reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) também oferece vagas de emprego em em diversas áreas em todo Estado nesta segunda-feira (4). Ao todo são 5.434 vagas ofertadas.

Em Campo Grande são 1.338 vagas com oportunidades para açougueiros, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, atendente de balcão e lanchonete, auxiliar de linha de produção, arte-finalista, carpinteiro de obras, costureira, eletricista, ferreiro armador, frentista, motorista e até engenheiro civil, entre outras.

Para pessoas com deficiência, há 87 vagas em aberto na Funtrab em profissões como ajudante de obras, assistente de vendas, armador de estrutura de concreto, auxiliar administrativo, motorista de caminhão, farmacêutico, porteiro e zelador. Também são oferecidas 74 vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Já no interior, Amambai oferece 45 vagas, Aparecida do Taboado 104 vagas, Aquidauana 21, Bataguassu 109 e Batayporã 85, além de Caarapó 17 vagas, Cassilândia 259, Chapadão do Sul 304, Corumbá 71, Costa Rica 140 e Dourados 481.

Em Iguatemi são oferecidas 1.433 vagas, grande parte delas de trabalhadores da cultura de maçã no sul do Brasil. Também há vagas disponíveis em Guia Lopes da Laguna, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

A lista completa de vagas você pode conferir aqui, onde também consta os endereços das unidades da Casa do Trabalhador nos municípios em que as vagas são ofertadas. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho no horário indicado.

*Com informações da Funtrab e Funsat