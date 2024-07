Maratona de Campo Grande interdita 21 vias neste domingo

A realização da terceira edição da Maratona de Campo Grande, neste domingo (7), das 5h às 12h, trará interdições em algumas ruas e avenidas da capital sul-mato-grossense.

A logística do evento envolve o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros Militar e da Qualisalva.

Continue Lendo...

“A Agetran estará cuidando do trânsito e coordenando o trabalho, com o apoio de vários órgãos parceiros. Vamos orientar sobre os horários que deverão ser cumpridos, verificar a interdição das vias e posicionar agentes e integrantes do staff da prova em pontos estratégicos”, explica o gerente de fiscalização da Agetran, Carlos Guarini.

Segundo a organizadora da prova, Kassilene Cardadeiro, serão 400 pessoas mobilizadas somente como staffs do evento, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

A Maratona de Campo Grande terá a participação de 3 mil pessoas, e percursos de 42km; 21km e 7km. Você confere todas as interdições neste link.

Confira algumas rotas alternativas sugeridas pela Agetran durante o período de interdições.

- Av. Afonso Pena (entre Av. do Poeta e Rua Paraíba); Alternativa: Av. Mato Grosso

- Rua Paraíba (entre Av. Afonso Pena e Rua da Paz); Alternativa: Rua Espírito Santo

- Rua da Paz (entre Rua Paraíba e Rua Sergipe) Alternativa: Rua Antônio Maria Coelho

- Rua Sergipe (entre Rua da Paz e Rua Euclides da Cunha); Alternativa: Av. Ceará

- Rua Euclides da Cunha (entre Rua Sergipe e Rua 25 de Dezembro); Alternativas: Rua Antônio Maria Coelho e Rua 15 de Novembro

- Rua Barão do Rio Branco (entre Rua 25 de Dezembro e Rua 14 de Julho); Alternativa: Av. Afonso Pena