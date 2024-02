Ministério da Saúde confirma envio de mais de 40 mil doses da vacina contra dengue ao estado

Mato Grosso do Sul vai receber 41.983 doses da primeira remessa da vacina contra dengue, fornecido pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou que distribuirá o imunizante para 33 municípios que compõem a macrorregião da saúde de Campo Grande. A previsão da chegada das doses começa nesta sexta (9) e segunda-feira (12).

De acordo com a SES, assim que as vacinas chegarem ao Estado, as doses serão colocadas à disposição para retirada pelos municípios contemplados nesta primeira fase.

O rateio dos imunizantes foi organizado com base em três critérios principais: o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, a quantidade necessária de doses para a população-alvo conforme a disponibilidade prevista pelo fabricante, e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa para cada município.

A Capital vai receber o maior número de doses, 24.639. Aquidauana, 1.460, Sidrolândia com 1.435 e Maracaju com 1.223. O público-alvo inicial consistirá em crianças de 10 e 11 anos, uma vez que essa faixa etária apresenta maior incidência de hospitalizações devido à dengue, entre crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

O esquema vacinal compreenderá duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. A recomendação é iniciar a vacinação com a primeira dose (D1). As doses subsequentes (D2) serão enviadas posteriormente, respeitando o intervalo recomendado.

Outros municípios contemplados:

- Chapadão do Sul: 945 doses

- Coxim: 929 doses

- Miranda: 883 doses

- São Gabriel do Oeste: 834 doses

- Nova Alvorada do Sul: 764 doses

- Anastácio: 739 doses

- Jardim: 731 doses

- Bonito: 715 doses

- Ribas do Rio Pardo: 746 doses

- Costa Rica: 771 doses

- Terenos: 506 doses

- Rio Verde de Mato Grosso: 549 doses

- Sonora: 434 doses

- Porto Murtinho: 463 doses

- Nioaque: 390 doses

- Camapuã: 338 doses

- Dois Irmãos do Buriti: 338 doses

- Jaraguari: 209 doses

- Bodoquena: 269 doses

- Caracol: 149 doses

- Corguinho: 161 doses

- Rochedo: 156 doses

- Bandeirantes: 221 doses

- Paraíso das Águas: 184 doses

- Guia Lopes da Laguna: 297 doses

- Alcinópolis: 115 doses

- Rio Negro: 129 doses

- Figueirão: 108 doses

- Pedro Gomes: 182 doses

A estratégia está sujeita a alteração ao longo da campanha com escalonamento de faixa etária prioritária.

* Com informações da SES