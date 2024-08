Ministro do STF vai mediar reunião sobre o Marco Temporal com setor produtivo, na segunda

Um dos temas tratados no CBN Agro deste sábado (03) foi o Marco Temporal, em busca de uma solução para a insegurança jurídica no campo.

Na segunda-feira (05), uma reunião mediada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, coordena a a ADC 87 (Ação Declaratória de Constitucionalidade) contará com a participação de Marcelo Bertoni, presidente do Sistema Famasul e da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), escolhido para representar os produtores rurais de todo Brasil na defesa pelo Marco Temporal.

Acompanhe a entrevista completa: