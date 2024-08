Morre Dom Mariano, bispo auxiliar de Campo Grande

Internado desde quinta-feira (29) para um procedimento cardiovascular, Dom Frei Janusz Marian Danecki, 72 anos, conhecido como Dom Mariano, não resistiu a uma parada cardíaca e faleceu nesta sexta-feira (30). O corpo de Dom Mariano – bispo auxiliar de Campo Grande – está sendo velado desde às 5h deste sábado (31), na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, localizada na Travessa Lydia Baís, s/n – Centro.

A assessoria da Catedral emitiu nota de pesar, lamentado a perda, e informou que a cada hora está sendo realizada uma missa, o que vai ocorrer até às 13h, quando o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, vai presidir a missa exequial. Na sequência o corpo será levado para Brasília, onde será feito o sepultamento.

Vocação religiosa - Dom Mariano nasceu em Sochaczew, na Polônia, em 08 de setembro de 1951 e desde jovem, demonstrou seu chamado ao sacerdócio, ingressando no Seminário Menor de Niepokalanów aos 14 anos.

A formação teológica se consolidou no Seminário Maior dos Franciscanos na Cracóvia, onde professou seus primeiros votos em 1971 e, posteriormente, sua profissão perpétua em 1975.

Em 19 de junho de 1977, foi ordenado presbítero, iniciando um ministério sacerdotal que o levaria por diversas paróquias na Polônia e, em 1985, ao Brasil, onde desenvolveu intensa missão.

A trajetória missionária no Brasil foi marcada por grandes contribuições: foi formador no Seminário Propedêutico, supervisor da Comunidade Jardim da Imaculada, reitor do Seminário São Francisco de Assis em Brasília e diretor Nacional do Movimento Milícia da Imaculada.

Além de contextualizar a trajetória de Dom Mariano, a nota emitida pela assessoria da Catedral destaca a nomeação de Dom Mariano:

"Em 2015, recebeu a nomeação de bispo titular de Regie e auxiliar da Arquidiocese de Campo Grande, pelo Papa Francisco.

Em sua ordenação episcopal, realizada em 1º de maio de 2015, em Campo Grande, Dom Mariano assumiu com renovado fervor o compromisso de guiar os fiéis da Arquidiocese, sempre com um olhar atento às necessidades da comunidade e um coração compassivo.

Neste momento de dor, nos unimos em oração à sua família, amigos e a toda a comunidade arquidiocesana, agradecendo a Deus pelo dom de sua vida e missão entre nós.

Que o Senhor, em Sua infinita misericórdia, o receba em Sua glória eterna, recompensando-o por sua dedicação ao Reino de Deus. Que o exemplo de Dom Mariano continue a inspirar todos nós em nossa caminhada de fé."

* Com informações Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio