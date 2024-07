MS tem recorde de abertura de empresas no 1° semestre do ano

Mato Grosso do Sul fechou o primeiro semestre deste ano com um novo recorde na economia regional. Dados da Junta Comercial (Jucems) apontam que, de janeiro a junho, foram constituídas 7.751 empresas no estado. É o melhor desempenho desde o início da série histórica, no ano 2000.

Nesse mesmo período, no ano passado, foram abertas 7.234 empresas em MS. A análise dos dados mostra que, em 2024, houve um aumento de 7% no total de empresas constituídas.

No ranking desse desenvolvimento econômico, o ano com o desempenho mais baixo foi 2006, quando no primeiro semestre foram criadas 4.824 empresas no estado.

Nesse último mês, a Junta Comercial contabilizou a abertura de 895 empresas em MS. O setor de serviços desponta com 637 instituições, seguido pelo comércio com 221 e indústria com 37 novos estabelecimentos registrados no mês passado.

Entre as cidades, Campo Grande puxou o ranking de desenvolvimento com 385 novas empresas. Em segundo lugar veio Dourados com 97, Três lagoas com 47, Ponta Porã com 25 e Ribas do Rio Pardo com 22 novas firmas.

Na avaliação do diretor presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, o resultado reflete o crescimento econômico do Estado.

"Nós tivemos abertura de 895 novas empresas no mês passado, o que comprova que o desenvolvimento continua firme e forte em Mato Grosso do Sul. Estamos percebendo que o setor de serviços continua se destacando com praticamente 70% das firmas", citou.

Outro ponto detalhado pelo presidente da Jucems foi uma reação da construção civil. "As estatísticas apontam que o setor teve novos investimentos na área, o que engrandece o nosso Estado. Com isso, a Jucems mantém a sua política de simplificação e agilidade na liberação de processos para melhor atender a população", concluiu.

Empresas ativas

Os municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas lideram o total de empresas ativas em Mato Grosso do Sul. Até o mês de maio, a Capital somava 68.841 empresas, Dourados ocupava o segundo lugar no ranking com 16.786 empresas e, na sequência, Três Lagoas com 7.779 instituições.

Já quando se contabiliza o desempenho de cada município neste ano, observa-se que Santa Rita do Pardo, localizado na região Leste de MS, teve o maior crescimento econômico, com aumento de 722% no número de empresas ativas desde janeiro.

Em Campo Grande o crescimento foi de 3% e em Três Lagoas de 2%. Já o município de São Gabriel d'Oeste chamou a atenção pela queda acentuada no total de empresas ativas (-85% até maio), sendo o pior desempenho neste ano em Mato Grosso do Sul.

Em todo o estado, no mês de maio, a Jucems registrou 165.022 empresa ativas. Os dados de junho sobre o total de empresas ativas ainda não foram disponibilizados.

*Fonte: Jucems e Semadesc-MS